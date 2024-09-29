Спартакиада среди допризывной молодежи прошла в Раменском

Спартакиада среди допризывной молодежи состоялась 27 сентября. В ней приняли участие восемь команд образовательных учреждений Раменского.

В традиционной спартакиаде приняли участие команды Раменского колледжа, дорожно-строительного техникума, авиационного техникума имени В. А. Казакова, Гжельского государственного университета, гимназии, школ № 1 и № 19.

Для молодежи подготовили различные испытания на физическую выносливость и командную работу: прыжки в длину, метание гранат, подтягивание на перекладине, бег на один километр, разборка и сборка автомата.

Ребята из Раменского колледжа заняли первое место, команда школы № 1 стала второй, а Гжельского государственного университета — третеьй.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».