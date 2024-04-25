Спартакиада сотрудников противопожарной службы прошла в Шатуре | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 00:01 Спартакиада сотрудников противопожарной службы прошла в Шатуре

Читать 360 в

Спартакиаду среди сотрудников противопожарной службы провели в Шатуре. В состязаниях приняли участие свыше 200 человек.

Начались соревнования по мини-футболу среди Главных управлений МЧС России Центрального федерального округа. На стадионе собрались команды спасателей с разных областей: Калужской, Рязанской, Тамбовской и Тульской. Участники играли на четырех полях.

Реклама

«У нас проводятся соревнования сначала в пожарных частях, караулах, спасательных отрядах, после этого в управлениях, в отрядах. Далее уже проходят соревнования на уровне главков, и только после этого у нас проводятся соревнования центрального федерального округа, а потом самые сильнейшие спортсмены у нас отбираются на соревнования МЧС России», — рассказал начальник отдела физической подготовки и спорта главного управления МЧС России Дмитрий Полищук.

Спартакиада включает в себя несколько видов спорта — это и плавание, и настольный теннис, и волейбол. Мини-футбол, как утверждают организаторы, — самый популярный вид спорта среди спасателей. Каждый год он набирает рекордное количество участников.

«Ну прежде всего, спорт всегда объединяет. В МЧС России спорту уделяется огромное внимание, так как мини-футбол и командная игра, как и в нашей повседневной работе, требуется слаженная и четкая работа всей команды», — указала заместитель начальника главного управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

К подготовке участники подошли серьезно. Внутри части проводились регулярные активные тренировки. Тем не менее, увлечение спортом сотрудников противопожарной службы не мешало их основной работе.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».