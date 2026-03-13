Спартакиада школьных спортивных клубов для детей с ОВЗ прошла в Щелкове

Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» стал центром притяжения для юных атлетов со всего региона. Здесь состоялся масштабный региональный этап Всероссийской спартакиады школьных спортивных клубов, организованный специально для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году соревнования объединили 19 команд из разных уголков Московской области. Честь округа защищал школьный спортивный клуб «Синяя птица». Каждая делегация привезла с собой не только волю к победе, но и мощную поддержку болельщиков. Торжественная церемония открытия прошла с участием представителей администрации.

«Главным источником вдохновения для ребят стал специальный гость — Виталий Данилов. Имя этого выдающегося спортсмена-паралимпийца известно далеко за пределами страны: член национальной сборной России по керлингу на колясках, мастер спорта международного класса и чемпион мира. Его обращение к участникам стало мощным стимулом: Виталий на собственном примере показал, что вера в себя и упорство способны превратить любые ограничения в стартовую площадку для мировых рекордов», — отметили организаторы.

Центральная арена комплекса была разделена на несколько специализированных зон, чтобы каждый участник мог найти дисциплину по душе. Программа соревнований была максимально насыщенной: легкая атлетика, настольный теннис, народные игры и интеллектуальный спорт.