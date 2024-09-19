Спартакиада школьников прошла в Ногинске

На базе Центра допризывной подготовки молоджи и спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» в Ногинске прошла Спартакиада допризывной молодежи Богородского округа по летним видам спорта. В ней приняли участие 24 команды из учащихся высших и средних специальных учебных заведений округа.

Спартакиада допризывников в Богородском округе проводится ежегодно. Традиционно ребята соревнуются два раз в год, демонстрируя свои умения в летних и зимних видах спорта.

«Военная подготовка ребят к службе в армии должна быть в центре внимания. Этим ребятам сейчас по 16-17 лет. Все они стоят на учете в военкомате. Через 1- 2 года будут призывниками, поэтому они должны обладать определенными навыками», — отметил директор Центра допризывной подготовки молодежи Сергея Чобот.

В программу Спартакиады входят такие виды военно-прикладного спорта, как стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка автомата, строевая подготовка, метание гранаты. Также оценивалась общефизическая подготовка.

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