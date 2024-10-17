Спартакиада школьников по киберфутболу прошла в Красногорске

На красногорском стадионе «Зоркий» впервые провели спартакиаду школьников по киберфутболу. По регламенту соревнований участие в ней принимали лучшие в этом виде спорта ученики красногорских школ с пятого по 11-й класс.

Особенность киберфутбола в том, что в виртуальном поединке игроки могут сражаться в совершенно разных возрастных категориях. Все, что требуется, это игровая консоль, джойстик, ловкость рук и предельная концентрация на экране, ведь участник соревнований играет не за себя одного, а управляет целой командой, состоящей из 11 футболистов.

«Данная дисциплина особенная, первый раз мы тестируем такой формат. Ребят пришло очень много и, несмотря на школьные каникулы, они с удовольствием играют, выкладываются по полной и очень довольны. Говорят, что побольше бы таких дисциплин», — рассказал начальник отдела спортивно-массовой работы администрации Красногорска Валентин Олехнович.

Киберфутболисты выбирают команды, входящие в рейтинг Международной футбольной ассоциации — ФИФА — и находящиеся примерно на одном профессиональном уровне. Игровое время виртуальных таймов в переводе на реальное длится от семи до 15 минут.

Подбодрить участников красногорской Спартакиады приехал специальный гость — обладатель чемпионского титула по киберфутболу в России Дмитрий Герасимов, известный в сообществе под никнеймом «Фаворит».