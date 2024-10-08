Семь команд приняли участие в спартакиаде для школьников в Солнечногорске
Открытая спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди подростков от 12 до 17 лет прошла в Солнечногорске. В соревнованиях приняли участие команды из школ № 1, № 4 и № 5, а также две команды из Зеленограда и две —из Мытищ.
Ребята участвовали в двух возрастных категориях: младшая — от 12 до 14 лет, старшая — от 15 до 17 лет.
Соревнования включали в себя шесть испытаний. Среди них снаряжение магазина патронами, неполная разборка и сборка макета автомата, практическая стрельба, эвакуация раненого в боевых условиях и оказание ему первой помощи, отжимания и упражнения на пресс.
Кроме того, для команд провели мастер-классы по тактической подготовке, вязанию узлов и тематический кинопоказ.
«Участники показали высокий уровень подготовки и мастерства, проявив себя в различных испытаниях. Спартакиада способствует развитию физических качеств участников, их знаний и умений в области военной подготовки и тактики», — отметил начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта Игорь Артамонов.
В старшей категории первое место получила команда «Вымпел» юнармейского отряда имени генерал-лейтенанта Маркова Тимоновской школы из Солнечногорска. Второе место досталось команде «Красная звезда» школы № 12 из Мытищ.
В младшей категории первое место заняла команда «Торнадо» МБОУ лицей № 1 имени Александра Блока из Солнечногорска. Второе место завоевала команда «Рубеж» школы № 854 из Зеленограда, а третье — команда «Аврора» школы № 9 из Мытищ. Победители были и в дополнительных номинациях.
Организаторами соревнований стали военно-патриотическое объединение «Виктория», Молодежный центр «Возрождение» и школа № 4.
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