Семь команд приняли участие в спартакиаде для школьников в Солнечногорске

Открытая спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди подростков от 12 до 17 лет прошла в Солнечногорске. В соревнованиях приняли участие команды из школ № 1, № 4 и № 5, а также две команды из Зеленограда и две —из Мытищ.

Ребята участвовали в двух возрастных категориях: младшая — от 12 до 14 лет, старшая — от 15 до 17 лет.

Соревнования включали в себя шесть испытаний. Среди них снаряжение магазина патронами, неполная разборка и сборка макета автомата, практическая стрельба, эвакуация раненого в боевых условиях и оказание ему первой помощи, отжимания и упражнения на пресс.

Кроме того, для команд провели мастер-классы по тактической подготовке, вязанию узлов и тематический кинопоказ.

«Участники показали высокий уровень подготовки и мастерства, проявив себя в различных испытаниях. Спартакиада способствует развитию физических качеств участников, их знаний и умений в области военной подготовки и тактики», — отметил начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта Игорь Артамонов.