Спартакиада по спортивному ориентированию прошла в Химках

В Химках состоялась спартакиада трудовых коллективов по спортивному ориентированию. Это одно из наиболее динамичных и захватывающих соревнований в рамках ежегодного спортивного марафона.

В соревновании участвовали семь команд, включая коллективы научно-производственного объединения имени Лавочкина, «Энергомаша», Управления физической культуры и спорта округа и других организаций. Как энтузиасты-любители, так и опытные спортсмены боролись за победу на трассе. Участникам нужно было преодолеть маршрут с контрольными пунктами, показав свою физическую подготовку и мастерство ориентирования на местности.

Открытие провел муниципальный депутат, член партии «Единая Россия», заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области Валентин Герасимов.

«Спортивное ориентирование — это скорость, стратегия, выносливость и умение принимать решения. Особенно ценно, что сегодня на старт вышли представители наших ведущих предприятий и учреждений. Это значит, что спорт остается важной частью корпоративной культуры, а здоровый образ жизни — реальной ценностью для химчан», — поделился Валентин Герасимов.

«Спартакиада среди работников предприятий проводится в Химках уже 15 лет. Это добрая традиция, которая объединяет коллективы, укрепляет корпоративный дух и наглядно показывает, что успех в работе и успех в спорте идут рука об руку. Такие соревнования формируют атмосферу взаимной поддержки и здорового соперничества», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Программа этого года включает 15 дисциплин. Ранее прошли этапы по дартсу, гиревому спорту, жиму штанги лежа и настольному теннису. Впереди — новые вызовы и победы.