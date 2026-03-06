Спартакиада по лыжным гонкам прошла в Лыткарине

На этот раз сотрудники ведущих предприятий и организаций сменили офисную одежду и рабочую форму на лыжные костюмы, чтобы защитить честь своих команд в лыжных гонках. Соревнования прошли в формате комбинированной эстафеты. Правила были строгими: от каждой организации выступало по три атлета. Каждому участнику предстояло преодолеть дистанцию в 2400 метров, после чего передать эстафету коллеге.

«За право называться самыми быстрыми боролись представители семи организаций округа: команда Лыткаринского машиностроительного завода, производственное объединение „Старатели“, флагман авиастроения ЦИАМ имени Баранова, Лыткаринский завод оптического стекла, научно-исследовательский институт приборостроения, компания ДиПОС, а также сборная Управления образования», — отметили организаторы.

По результатам финальных протоколов пьедестал почета распределился следующим образом: первое место завоевала команда Лыткаринского машиностроительного завода. «Серебро» досталось команде «Старатели». Бронзовыми призерами стали представители ЦИАМ имени Баранова.