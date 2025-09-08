Спартакиада ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошла в Подольске

На стадионе Физкультурно- спортивного комплекса «Заречье» Подольской епархии 7 сентября завершилась II спартакиада, посвященная Дню памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни и укрепление духовных ценностей, собрало свыше 100 участников.

В соревнованиях приняли участие шесть команд по 15 человек в каждой, представляющих различные благочиния, входящие в Подольскую епархию: Люберецкое, Домодедовское, Подольское, Малинское, а также команда Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС).

Участникам предстояло проявить свои силы и навыки в таких видах спорта, как перетягивание каната, мини-футбол, дартс и легкоатлетические упражнения.

По итогам в общекомандном зачете первое место заняла команда Подольского благочиния, второе — команда Знаменского храма поселка Дубровицы.