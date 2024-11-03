Спартакиада ГТО среди трудовых коллективов предприятий прошла в Егорьевске

Во дворце спорта «Егорьевск» провели спартакиаду ГТО среди трудовых коллективов предприятий и организаций. Мероприятие объединило восемь команд из 64 человек.

Участники спартакиады представили спортивные школы округа, спортивно-молодежный центр «Щит и меч», Дворец спорта «Егорьевск», колбасно-гастрономическую фабрику и молодежный центр «Маяк». С приветственным словом к ним обратилась заместитель главы городского округа Егорьевск Наталья Леликова.

«Сегодня настоящий праздник, праздник спорта, праздник здорового образа жизни, праздник смелых, спортивных и очень позитивных людей», — сказала она.

Результаты учитывали и в командном, и в личном зачете. Участники состязались в пяти дисциплинах. Как отметила чемпионка мира и Европы по вольной борьбе Алина Шевченко, самым сложным оказался челночный бег.

«У нас все нормативы по возрастам идут и, соответственно, те, кто выполнит нормативы сегодня на золотой, серебряный и бронзовый знак, получат свою заслуженную награду», — отметил руководитель центра ГТО городского округа Егорьевск Сергей Трунин.