Спартакиада ГТО среди трудовых коллективов предприятий прошла в Егорьевске
Во дворце спорта «Егорьевск» провели спартакиаду ГТО среди трудовых коллективов предприятий и организаций. Мероприятие объединило восемь команд из 64 человек.
Участники спартакиады представили спортивные школы округа, спортивно-молодежный центр «Щит и меч», Дворец спорта «Егорьевск», колбасно-гастрономическую фабрику и молодежный центр «Маяк». С приветственным словом к ним обратилась заместитель главы городского округа Егорьевск Наталья Леликова.
«Сегодня настоящий праздник, праздник спорта, праздник здорового образа жизни, праздник смелых, спортивных и очень позитивных людей», — сказала она.
Результаты учитывали и в командном, и в личном зачете. Участники состязались в пяти дисциплинах. Как отметила чемпионка мира и Европы по вольной борьбе Алина Шевченко, самым сложным оказался челночный бег.
«У нас все нормативы по возрастам идут и, соответственно, те, кто выполнит нормативы сегодня на золотой, серебряный и бронзовый знак, получат свою заслуженную награду», — отметил руководитель центра ГТО городского округа Егорьевск Сергей Трунин.
Участники, показавшие лучшие индивидуальные результаты, войдут в состав сборной Егорьевска по ГТО.
Напомним, что весной на областном фестивале ГТО команда из Егорьевска заняла первое место. Диплом и кубок победителям вручил начальник управления спорта и молодежной политики Вадим Пожарский. Он также подчеркнул, что занятия спортом отлично сочетаются с любым видом профессиональной деятельности.
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