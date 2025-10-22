Спартакиада «Готов к труду и обороне» прошла в Егорьевске

Дворец спорта «Егорьевск»
Фото: Дворец спорта «Егорьевск»

В Егорьевске прошла Спартакиада «Готов к труду и обороне» среди сотрудников трудовых коллективов, организованная администрацией муниципалитета. По информации управления спорта и молодежной политики, участники продемонстрировали высокий уровень подготовки.

«Подготовка у спортсменов высокая и хороший спортивный настрой. В прошлом году на областном Фестивале ГТО егорьевская команда заняла первое место», — сообщил исполняющий обязанности начальника управления спорта и молодежной политики администрации муниципального округа Альберт Гаврилов.

Победу в общекомандном зачете одержали спортсмены спортивной школы по вольной борьбе имени Чернова. Второе место занял коллектив Дворца спорта «Егорьевск», предоставивший площадку для соревнований. Замкнула тройку лидеров сборная команда Комитета по образованию.

