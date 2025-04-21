Спартакиада допризывной молодежи прошла в Раменском округе

Целью ежегодного мероприятия было военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие физическому развитию допризывников и формирование чувства ответственности перед Родиной. В этом году в соревнованиях приняли участие команды из пяти образовательных учреждений Раменского округа.

Ребята состязались в силовых упражнениях, метании гранат на точность и дальность, стрельбе и других военно-прикладных дисциплинах на стадионе Раменской школы № 21. Участники демонстрировали навыки в подъеме туловища из положения лежа, подтягивании, марш-броске в экипировке, разборке-сборке автомата АК-74, строевой подготовке и еще ряде заданий.

По итогам спартакиады первое место заняла команда Раменского дорожно-строительного техникума. Второй результат показала одна из команд Раменского колледжа, на третьем — средняя школа № 21.

Большую помощь в подготовке соревнований оказали военнослужащие части № 3270 из Электростали. Они проводили тренировки по армейским дисциплинам, а кинологи со своими питомцами показали зрелищное шоу.