Спартакиада для сирот прошла в Реутове

Благотворительный фонд «Дарим добро вместе» провел спартакиаду для детей-сирот в Реутове 23 ноября. Мероприятие прошло при поддержке подмосковного Минспорта.

По словам судьи Виктории Мягковой, соперничество команд прошло на равных, при этом в финале вперед вырвалась команда семейного центра помощи семье и детям «Непоседы» с отрывом в один балл.

«Все команды показали себя как целеустремленные и сильные соперники, и действительно испытали свои силы!» — отметила она.

В тройку лучших также вошли коллективы Глуховской школы-интерната № 2 и Ногинской специальной школы-интерната для детей с ОВЗ.

Все команды получили памятные подарки от партнеров.