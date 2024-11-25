Спартакиада для сирот прошла в Реутове
Благотворительный фонд «Дарим добро вместе» провел спартакиаду для детей-сирот в Реутове 23 ноября. Мероприятие прошло при поддержке подмосковного Минспорта.
По словам судьи Виктории Мягковой, соперничество команд прошло на равных, при этом в финале вперед вырвалась команда семейного центра помощи семье и детям «Непоседы» с отрывом в один балл.
«Все команды показали себя как целеустремленные и сильные соперники, и действительно испытали свои силы!» — отметила она.
В тройку лучших также вошли коллективы Глуховской школы-интерната № 2 и Ногинской специальной школы-интерната для детей с ОВЗ.
Все команды получили памятные подарки от партнеров.
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