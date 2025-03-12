Спартакиада для людей с ограниченными возможностями прошла в Ногинске

Соревнования по настольному теннису прошли в Ногинске на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя». Мероприятие организовали в рамках спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Среди спортсменов на колясках золотую медаль выиграл Александр Горский. В другом соревновательном классе победителем стал Максим Бухаров.

Такие турниры регулярно проходят на территории Богородского округа. Например, зимой в рамках спартакиады были проведены соревнования по шахматам. Первое место занял Юрий Попов. В феврале участники показали свою меткость и подготовку в тире. Среди мужчин победу одержал Олег Диконенко, среди женщин — Лариса Большакова.

Также в феврале прошли соревнования по плаванию. По итогам соревнований Роман Любкин занял первое место в плавании на спине. Золотую награду в брассе забрала Дарья Ушакова, а в вольном стиле — Владимир Павлов.