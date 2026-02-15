Спартакиада для кадетских классов прошла в Подольске

В школе № 32 провели спартакиаду среди 12 команд кадетских классов. На протяжении всей спартакиады с ребятами были наставники — ветераны Вооруженных сил России, которые не только оценивали выступления, но и делились опытом, поддерживали учеников.

В этом году за победу боролись ребята из седьмых — десятых классов. Программу составили насыщенную, чтобы школьники могли проявить себя в разных направлениях, в том числе в сборке и разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова, стрельбе из пневматической винтовки. В спортивно-туристический блок вошли ориентирование, полоса препятствий, вязка узлов, работа со снаряжением. Также учащиеся соревновались в специальных навыках по тактической медицине и теории по истории.

Кадетское движение в округе активно развивается. В настоящее время в 15 школах открыто 42 профильных класса, где учатся более тысячи человек.