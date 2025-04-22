Спартакиада для дошкольников пройдет в Химках 24 апреля

Традиционную городскую спартакиаду «Здоровый дошкольник» в Химках проведут уже в 18-й раз. Ее участниками станут воспитанники дошкольных учреждений округа.

Спартакиада пройдет в формате эстафет. Детям в возрасте от шести до семи лет предстоит разбиться на команды по 10 человек и выполнить задания на скорость и ловкость. Участники сразятся в метании, упражнениях с мечами, конусами и обручами. Каждый получит памятные подарки, а победителей и призеров наградят кубками и медалями.

Спортивный турнир будет посвящен 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и пройдет 24 апреля в 10:00 на базе баскетбольного центра «Химки».

Отметим, что спорту в городском округе Химки уделяют особое внимание. Здесь регулярно организовывают спортивные соревнования, турниры и чемпионаты российского и международного масштаба.