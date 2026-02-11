«Спартак» стал победителем турнира по хоккею в Балашихе

В ледовом дворце «Арена Балашиха» завершился XV турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина». Первое место заняла команда «Спартак» из Москвы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Серебряным призером стал подольский «Витязь».

В турнире участвовали 12 команд из Москвы, Московской области, Воронежа, Твери, Орла, а также Белоруссии. Среди них были «Балашиха», «Химик», «Буран», «Созвездие», «Атлант», «Гранит», «Ледовое Поколение», «Тверичи», «Динамо Джуниверс» и Школа им. Р. Салея.

«Турнир получился замечательным и в плане организации, и качества показанной игры. Поздравляю победителей и призеров!» — сказал Юрий Ляпкин.

Полуфинальные встречи и финал «Кубка Юрия Ляпкина» состоялись 21 января, в день рождения Юрия Ляпкина. В матче за первое место встретились команды «Спартак» (Москва) и «Витязь» (Подольск). Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу столичных хоккеистов. За бронзовые медали турнира боролись две команды из Белоруссии: «Динамо Джуниверс» и Школа им. Р. Салея. Исход матча решали буллиты. В итоге, со счетом 3:2 победили хоккеисты Школы им. Р. Салея.

Традиционный турнир по хоккею проходит в Московской области уже в 15 раз. Домашней ареной соревнований является ледовый дворец «Арена Балашиха».

