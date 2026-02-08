Спартак» одержал победу на турнире Юрия Ляпкина

В ледовом дворце «Арена Балашиха» состоялся турнир имени Юрия Ляпкина, где встретились команды из разных городов России и Беларуси. В финале московский «Спартак» одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 3:0.

Тренер «Спартака» Михаил Василевский отметил хорошую организацию турнира и игру соперника. Он поделился, что первая игра финального дня далась его команде тяжело, но это не помешало им стать первыми на турнире. Особенно тренер похвалил игру вратарей, которые, по его мнению, сильно себя проявили.

Церемония награждения началась с поздравления легенды советского хоккея Юрия Ляпкина, которому исполнился 81 год. Начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи Никита Тарасевич поблагодарил легендарного хоккеиста за вклад в будущее спорта Балашихи и продолжение традиций отечественного хоккея.

По итогам турнира бронзовыми призерами стали хоккеисты из Беларуси, а серебро взял подольский «Витязь». Лучшим нападающим и бомбардиром признан хоккеист «Спартака» Руслан Насыбуллин.