«Спартак Москва» обыграл «Спартанцев» в упорной борьбе

В городе Королеве на стадионе «Вымпел» 17 мая 2026 года состоялась захватывающая игра между командами по американскому футболу «Спартак Москва» и «Спартанцы». Стадион «Вымпел» является домашним для «Спартака».

Обе команды выступают в Высшей лиге, где состязаются 14 клубов. «Спартак Москва» — действующий чемпион России, в августе 2025 года клуб одержал победу над «Спартанцами» со счетом 16:0.

Игра началась с гола от «Спартака»: Игорь Чернолуцкий занес тачдаун, счет стал 6:0. «Спартанцы» ответили голом и сократили отставание до одного очка — 7:6 в пользу гостей по итогам первой половины матча.

В команде «Спартак» есть девушка-тренер — Алла Груздева, которая координирует защиту команды и руководит пулом тренеров из трех человек. Она утверждает, что на играх и тренировках все ведут себя профессионально и проблем с субординацией не возникает. В команде около 60 игроков, на поле одновременно находятся 11.

После перерыва «Спартак Москва» снова занес тачдаун и реализовал его, увеличив преимущество. Счет 14:7 в пользу хозяев сохранялся практически до конца матча. В последние минуты соперники обменялись голами и завершили основное время вничью — 21:21. Судья назначил овертайм до первого дополнительного очка. «Спартак» перехватил мяч у «Спартанцев» и занес тачдаун в зону соперника, добавив себе 6 очков. Итог игры — 27:21 в пользу хозяев.

После рукопожатия команд на стадионе зазвучала песня «Знаешь ли ты» певицы МакSим, неофициального гимна болельщиков клуба. Игроки и гости в унисон пели песню, превратив завершение матча в красивый перфоманс.