Спарта энд К» одолела курское «Динамо» в упорной борьбе

В матче регулярного этапа Премьер-лиги чемпионата России по баскетболу подмосковная команда «Спарта энд К» одержала победу над одним из лидеров турнирной таблицы — курским «Динамо». Встреча прошла во Дворце спорта «Видное» и завершилась со счетом 89:80 в пользу команды из Видного.

С первых минут матча баскетболистки «Спарты энд К» действовали уверенно и на равных с соперницами. В концовке первой четверти курская команда ушла в отрыв, однако уже во втором игровом отрезке «Спарта энд К» перестроила игру и сумела ликвидировать отставание. После большого перерыва хозяйки площадки продолжили наращивать темп, захватили инициативу и обеспечили себе комфортное преимущество, которое сохранили до финальной сирены.

Самым результативным игроком матча стала Софья Люлина, набравшая 18 очков. Также в составе подмосковной команды отличились Дарья Перова с 16 очками, Севара Нуритдинова с 13 очками и 6 результативными передачами.

Победа над курским «Динамо» позволила «Спарте энд К» подняться на пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Премьер-лиги и укрепить позиции в группе лидеров.

Следующая встреча подмосковной команды пройдет в Москве против клуба «МБА-МГУСиТ» в рамках регулярного этапа чемпионата России. Турнир проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

