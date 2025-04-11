Созданный во Фрязине робот стал призером международного чемпионата в Индии

Команды 2ФМ и 2ФМ2 фрязинского филиала Российского технического университета МИРЭА успешно выступили на международном турнире Robowars, который проходил в рамках фестиваля MindBend в Индии. Созданные студентами и инженерами роботы PinkPong2 и GreenPong приняли участие в битве в весовой категории до 1,5 килограммов. Они заняли второе и четвертое места соответственно.

Робота PinkPong2 разработала команда 2ФМ2. Его особенность — вертикальный спинер с симметричным орудием. Он оснащен полным приводом на все четыре колеса. По словам разработчиков, это первый в России робот в сверхлегком весе.

Робот GreenPong от команды 2ФМ дошел до финала, тем самым подтвердив высокий уровень мастерства фрязинских конструкторов.

Инженеры из Фрязина приняли участие в чемпионате благодаря сотрудничеству с научно-производственным предприятием «Исток» имени Шокина. В состав сборной вошел его инженер Дмитрий Татаринов.

«Из двух наших роботов более сильным оказался PinkPong2. Поездка вышла интересной и насыщенной, получили море впечатлений», — поделился член команды Дмитрий.

Соревнования Robowars — серьезные инженерные испытания. Участие в таких турнирах позволяет студентам и молодым специалистам оттачивать навыки и обмениваться опытом.

Успех инженеров из Фрязина доказывает, что в небольшом наукограде есть потенциал для роста и технологических решений.