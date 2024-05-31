Созданный в Подмосковье прибор для съемки Земли отправили на МКС

Гиперспектрометр съемки земной поверхности и мониторинга катастроф, разработанный учеными МФТИ, отправился на орбиту. Пуск ракеты «Союз» с транспортным грузовым космическим кораблем состоялся 30 мая в 12:43 по московскому времени.

Над созданием прибора трудились сотрудники Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ и НПО «Лептон». Главная задача аппарата — наблюдать за Землей из космоса и детально снимать объекты в видимом и инфракрасном диапазонах. Гиперспектрометр планируется использовать для решения задач экологии, сельского, лесного и водного хозяйств. Он же поможет мониторить очаги чрезвычайных ситуаций.

Руководитель проекта Александр Кузьмичев отметил, что прибор сможет оценивать содержание влаги на сельскохозяйственных территориях. Вычисление сухих зон важно для сохранения урожая и поможет аграриям своевременно реагировать на угрозы.

Гиперспектрометр способен снимать объекты, находящиеся на расстоянии до 500 километров. Инженеры МФТИ предусмотрели возможность онлайн-обработки снимков непосредственно на борту МКС.

«В 2023 году мы провели обучение космонавтов — именно они будут управлять аппаратурой на орбите. Им выдадут полетное задание, в котором будут указаны диапазоны и углы по настройке прибора на Земле, которые космонавт просто задаст в программе», — рассказал заведующий кафедрой систем, устройств и методов геокосмической физики Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Андрей Григорьев.

Спецкурс по работе с аппаратом прошли космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Николай Горбунов. Первые включения аппаратуры планируется провести в конце июня.

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