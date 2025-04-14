Созданный школьниками из Подольска спутник передал снимок с борта

Поздравление с Днем космонавтики и снимок с борта спутник «УмКА-10» передал в школьный центр управления полетами. Сейчас аппарат находится на расстоянии 500 километров от Земли, а маршрут могут отследить все радиолюбители мира.
Спутник собрали ученики инженерных классов школы № 29 имени Забродина. «УмКА-10» является учебным малым космическим аппаратом. Он оснащен телескопом, который позволит делать астрофотографии и отправлять их на Землю. Школа стала единственным в России образовательным учреждением, которое запустило свой спутник в космос.
«Юные подольчане — гордость округа! И на Земле, и за ее пределами они совершают настоящие чудеса», — отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
В настоящее время учащиеся инженерного класса участвуют в реализации проекта «Космическая астрофизическая обсерватория».
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