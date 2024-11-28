Новый научно-технологический университет планируют открыть в Серпухове

В Серпухове обсудили создание научно-технологического университета «Интеграция». Он станет центром образования и науки в округе.

На заседании Научно-технического совета глава города Сергей Никитенко и специалисты рассмотрели планы по открытию университета. Здесь будут перспективные программы обучения, военная кафедра и лучшие преподаватели. Новый вуз объединит ресурсы уже работающих в округе филиалов вузов, таких как Росбиотех, Московский гуманитарный университет и Московский авиостроительный институт.

Университет поможет создать рабочие места, улучшить образование и привлечь в регион квалифицированных специалистов. Для ученых и преподавателей планируют строить доступное жилье. Уже подписано соглашение о строительстве жилого комплекса на 23 гектарах земли.

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