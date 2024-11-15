Создание инфраструктуры для слабовидящих обсудили в Балашихе

Единый день приема граждан, приуроченный к Международному дню незрячих и слабовидящих людей прошел в местном отделении партии «Единая Россия» в Балашихе. В этот день жители могли задать свои вопросы руководителю приемной Галине Черкасовой, как по телефону, так и на месте, что позволило обеспечить доступность консультаций.

В ходе приема обсуждали важные вопросы, касающиеся доступности общественного транспорта, установки пандусов с перилами, а также получения льгот для людей с ограниченными возможностями.

Одна из жительниц обратилась с просьбой об организации тактильной плитки на пешеходном переходе по улице Пролетарская.

Напоминаем, что любой житель округа может обратиться в местную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: городской округ Балашиха, улица Парковая, 7. Телефон для предварительной записи на прием: 8(985)193-64-03.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».