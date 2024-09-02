Современный учебный корпус открыли в Мытищах

«Концепция школы — это охватить все нормативные помещения, но сделать это пространство не просто местом, где люди будут учиться, а местом, в которое детям будет приятно приходить, будет радостно проводить время», — рассказал руководитель территориального управления ПИК Александр Зайцев.

Здание состоит из четырех этажей и разделено на функциональные блоки. Всего классов 66, в том числе специальные лаборатории для уроков информатики, физики и естественных наук. Есть мастерские для уроков труда, четыре спортивных зала, стадион и открытые площадки для занятий спортом. Также в школе разместится информационно-библиотечный центр и медицинский блок. Общая площадь здания — свыше 22 тысяч квадратных метров.