Современный учебный корпус открыли в Мытищах

пресс-служба «ПИК»
Фото: пресс-служба «ПИК»

В Мытищах ко Дню знаний открыли новый учебный корпус общеобразовательной школы номер 32. Она способна принять учащихся с первого по 11-й классы.

Торжественное открытие приурочили к линейке, посвященной началу нового учебного года.

«Концепция школы — это охватить все нормативные помещения, но сделать это пространство не просто местом, где люди будут учиться, а местом, в которое детям будет приятно приходить, будет радостно проводить время», — рассказал руководитель территориального управления ПИК Александр Зайцев.

пресс-служба «ПИК»
Фото: пресс-служба «ПИК»
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пресс-служба «ПИК»
Фото: пресс-служба «ПИК»
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пресс-служба «ПИК»
Фото: пресс-служба «ПИК»
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пресс-служба «ПИК»
Фото: пресс-служба «ПИК»
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пресс-служба «ПИК»
Фото: пресс-служба «ПИК»
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Здание состоит из четырех этажей и разделено на функциональные блоки. Всего классов 66, в том числе специальные лаборатории для уроков информатики, физики и естественных наук. Есть мастерские для уроков труда, четыре спортивных зала, стадион и открытые площадки для занятий спортом. Также в школе разместится информационно-библиотечный центр и медицинский блок. Общая площадь здания — свыше 22 тысяч квадратных метров.

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