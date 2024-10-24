Современный центр детских инициатив при школе № 30 открыли в Химках

Новый центр детских инициатив появился при школе № 30 в Химках. Церемонию открытия приурочили к 10-летнему юбилею образовательного учреждения.

Центр станет площадкой для воплощения в жизнь творческих проектов школьников. Также его деятельность будет посвящена духовно-нравственному воспитанию молодежи.

«В торжественной атмосфере нашего нового центра прошло посвящение отрядов и назначение наставников для „Орлят России“, „Движения Первых“, отряда „Юные инспекторы движения“, школьного медиацентра и Совета труда», — рассказала директор школы № 30, муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Церемонию открытия сопровождал масштабный праздничный концерт. Кроме того, педагоги учреждения получили благодарственные письма от заместителя главы городского округа Химки Анны Ватутиной.

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