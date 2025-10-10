Современный тренажерный зал обустроят в спортивной школе в Истре

В данный момент полным ходом идут работы по созданию современного тренажерного зала в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Помещение бывшего гаража общей площадью 120 квадратных метров кардинально преображается.

Помещение полностью готово к ремонту. Там уже убрали мусор, демонтировали старые коммуникации, конструкции и отделку. Строители выровняли пол, сделали бетонную стяжку и оштукатурили стены. На месте въездных ворот — новый дверной проем и безопасная входная дверь с системой «антипаника». Сейчас монтируется алюминиевый каркас для будущей отделки.

Далее специалисты установят систему принудительной вентиляции, проведут отделочные работы, смонтируют электропроводку и освещение. После этого зал будет разделен на три функциональные зоны: кроссфита, силовых тренажеров и кардио. Новый зал станет универсальной площадкой для всех воспитанников школы.