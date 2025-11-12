Современный торговый комплекс построят на месте рынка в Михневе в 2026 году

В Подмосковье проводят переустройство процесса розничной торговли. Регион постепенно отказывается от нестационарных объектов, делая ставку на капитальные, всесезонные комплексы.

Такой подход продиктован законом «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области», согласно которому формат уличных торговых площадок должен полностью уйти в прошлое к 2026 году.

Одним из первых примеров обновления станет рынок в подмосковном поселке Михнево в городском округе Ступино. На месте скопления торговых рядов и временных павильонов построят современный комплекс с продуманной инфраструктурой. Ответственность за реализацию проекта взяла на себя компания «СКН».

Будущий торговый объект будет состоять из двух капитальных корпусов площадью почти две тысячи квадратных метров. Внутри предусмотрят 60 полноценных торговых точек, отдельное благоустроенное пространство для отдыха, санитарные помещения, парковочные зоны, а также стоянку для автобусов и других видов общественного транспорта.

В рамках проекта ожидается создание около 30 рабочих мест, а общий объем вложений оценивают в 100 миллионов рублей.

Сегодня на территории будущей стройплощадки работает 61 торговый павильон некапитального типа. Их поэтапный демонтаж стартует в следующем году: часть объектов планируют убрать уже в начале года, остальную — в течение следующих месяцев.

Торговлю постепенно переведут в новые, более удобные и безопасные условия, которые, как уточнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, соответствуют современным стандартам сервиса.

Перестройка затрагивает не только Михнево — она вписывается в общерегиональную стратегию обновления торговой среды.

В ближайшие два года на территории области планируется ликвидировать 1190 временных торговых объектов.