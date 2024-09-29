Современный томограф закупили в городскую стоматологию в Домодедове

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева провела «Здравчас» с главным врачом городской стомалогической поликлиники Михаилом Каюгиным. Он рассказал, что в этом году отремонтировали несколько кабинетов и закупили современный томограф.

На «Здравчасе» обсудили обращения жителей и работу по модернизации поликлиники.

«Домодедово находится среди передовых муниципалитетов по качеству оказания стоматологических услуг», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Медучреждение крупнейшее в области — больше 65 стоматологических кресел.

«На Каширском шоссе, 36А в этом году провели ремонт и замену оборудования в трех кабинетах, ввели в строй новый современный стоматологический томограф, а также сделали ремонт в регистратуре на втором этаже — теперь она соответствует всем современным требованиям», — сказал главный врач городской стоматологии Михаил Каюгин.

Михаил Каюгин рассказал, что в прошлом году решили вопрос с лечением зубов под наркозом. Раньше ждали процедуры около 800 человек, а очередь растягивалась на два года. Филиал теперь предоставляет услугу не только для пациентов в Домодедове, но и для жителей соседних муниципалитетов. Только за один год вылечили более 530 малышей из разных городов области.

Администрация округа выделила дополнительные площади в доме № 35 на улице Батырева в микрорайоне Южный — стоматология будет расширяться. Теперь решают вопрос транспортной доступности.

Руководство договаривается с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области продлить маршрут № 593, а с 7 октября появится один автобус на маршруте № 13к, который будет ходить один раз в час и останавливаться около поликлиники.

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