Современный тепловой узел построят на улице Карла Маркса в Наро-Фоминске

Перед подрядчиками поставлена задача — завершить строительство к началу отопительного сезона. Новый блочно-модульный тепловой узел будет обслуживать 24 многоквартирных дома и шесть социальных учреждений в микрорайоне «Южный». Вместе с котельной № 7 он обеспечит теплом около 13 тысяч жителей.

Благодаря современным технологиям оборудование будет работать в автоматическом режиме. Роман Шамнэ рассказал, что строители соблюдают график, уже выполнено 72% работ. Завершить их планируют к началу отопительного сезона.

«Мы приложим все усилия, чтобы все объекты теплоснабжения работали стабильно и эффективно. Новая котельная гарантирует стабильное тепло в морозы и устранит риски аварий», — сказал глава округа.

Наро-Фоминский округ входит в число лидеров по масштабам реализации программы по развитию инженерной инфраструктуры при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В этом году в округе строят три новые котельные, еще девять реконструируют. Объекты в Апрелевке на улице Февральской и в Наро-Фоминске на улице Пешехонова уже ввели в эксплуатацию.