Современный тепличный комплекс построят в Раменском в 2027 году

В Раменском дали старт реализации крупного агропроекта. Компания НПО «Компас» получила разрешение на возведение первой очереди тепличного комплекса, ориентированного на круглогодичное производство растений и цветов.

Новый объект станет современным центром выращивания продукции с использованием передовых технологий и займет в общей сложности 11 тысяч квадратных метров.

Проект предполагает создание двух специализированных тепличных блоков. Один из них, площадью около четырех тысяч квадратных метров, отведут под выращивание посадочного материала лесных культур. Основное внимание уделят хвойным породам — голубой и канадской елям, которые востребованы в благоустройстве. В этом же блоке займутся укоренением черенков декоративных растений.

Второй блок, более масштабный — порядка семи тысяч квадратных метров — отдадут под непрерывное выращивание цветов. Это позволит компании поддерживать стабильные поставки вне зависимости от времени года и формировать широкий ассортимент для розничных сетей, садовых центров и компаний, работающих в сфере ландшафтного дизайна.

На первом этапе реализации проекта предусмотрено строительство тепличного блока площадью четыре тысячи квадратных метров. Инвестиции в эту часть составят около 50 миллионов рублей. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется к концу следующего года.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что запуск такого комплекса станет значимым шагом для развития агропромышленного сектора региона.