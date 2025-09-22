Современный теннисный центр построят в Лобне

Масштабный инвестиционный проект, предусматривающий проектирование и строительство 12 объектов физкультуры и спорта, будет реализован в Подмосковье. В программу одним из первых муниципалитетов региона вошел и городской округ Лобня.

Новый теннисный центр будет располагаться рядом со коррекционной школой на улице Ленина. Отведенную под строительство объекта территорию осмотрели глава городского округа Анна Кротова, заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Станислав Кизилов и сенатор Игорь Тресков.

В будущем спортивном центре жители Лобни смогут заниматься не только большим теннисом, но и падел-теннисом — командным видом спорта, сочетающим правила тенниса и сквоша. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Проект будет реализован в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».