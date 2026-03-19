Современный технопарк открыли в Ногинске

В Богородском округе дан старт работе современного технопарка «Кванториум». Торжественное открытие состоялось на базе центра образования № 5 в Ногинске.

Почетным гостем церемонии стал Герой России, космонавт Максим Сураев. Он осмотрел новые лаборатории и высоко оценил оснащение площадки.

«Подобные инициативы имеют огромное значение для юного поколения. Уверен, проект ждет успешное развитие», — подчеркнул Максим Сураев.

Для школьников округа открыли 22 кружка по естественнонаучному направлению, робототехнике, биотехнологиям и хайтеку. Шесть лабораторий оснащены самым современным оборудованием. К работе с детьми приступили молодые педагоги, в числе которых победители всероссийских олимпиад, кандидаты и доктора наук.