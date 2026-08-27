Современный стол для операций на суставах установили в больнице в Электростали

В травматологическое отделение Электростальской больницы поступил новый итальянский операционный стол ASSO. Его стоимость составила 16 миллионов рублей.

Оборудование поставили в рамках модернизации системы здравоохранения по Народной программе «Единой России».

«В нашем распоряжении появился мобильный многофункциональный ортопедический операционный стол с цифровым управлением в комплектации с набором элементов для проведения сложных ортопедических операций», — рассказал исполняющий обязанности заведующего отделением Рустем Зиганшин.

Аппарат предназначен для высокоточных вмешательств на костях и суставах, включая артроскопические операции на плечевом и коленном сочленениях. Благодаря цифровому дистанционному управлению и способности работать автономно, оборудование значительно расширит возможности городской медицины и повысит качество лечения пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата.