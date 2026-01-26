Современный складской комплекс построят в Химках в 2026 году

Уникальный складской комплекс построят в Химках. Помещения там будут сдавать в аренду предпринимателям. Реализовать проект планируют в третьем квартале года.

Первый этап возведения комплекса на Заводской улице уже завершается. За процессом следят эксперты регионального стройнадзора.

Проект направлен на создание современной инфраструктуры для развития предпринимательства и улучшение условий для малого бизнеса. Всего построят восемь объектов, которые позже будут сдавать в аренду под склады, цеха, офисы и творческие пространства. Общая площадь комплекса составит около 32 тысяч квадратных метров. При этом на территории будут работать две собственные котельные для поддержания комфортной температуры.

Преимуществом проекта станет его близость к Москве и железнодорожной станции.