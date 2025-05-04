Современный скейт-парк открыли в парке Талалихина в Подольске

В Подольске на Набережной вдоль Парадного проезда появились новые пешеходные дорожки, установлены скамейки и открыт современный скейт-парк. Сейчас рабочие занимаются обустройством удобных спусков к реке Пахра и возводят пирсы на ее берегу.

В Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина продолжается третий этап реконструкции. Вдоль Парадного проезда уже установлены лавочки, ведется монтаж игровых и спортивных площадок. Также проводятся работы по укладке газонов, подготовке основания под плитку, монтажу деревянных и решетчатых настилов пирсов, а также электромонтажные работы.

Для благоустройства территории используется специальная техника. Завершить все работы планируется к осени текущего года.

Реконструкция набережной реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».