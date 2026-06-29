Современный реабилитационный центр откроют в Лобне

Заброшенное здание, расположенное на улице Булычева в Лобне, реконструируют. Оно будет переоборудовано по программе поддержки бизнеса в современный реабилитационный центр.

Глава Лобни Анна Кротова передала объект инвестору и сообщила, что будет лично контролировать все работы.

«Такие проекты не только обновляют облик города, но и способствуют развитию экономики округа», — отметила руководитель муниципалитета.

Обновление заброшенного здания на улице Булычева — не единичный случай, а часть системной работы по вовлечению неиспользуемого имущества в экономический оборот. Программа поддержки малого и среднего бизнеса активно реализуется в городском округе. Для развития и повышения эффективности работы предприятий создаются все необходимые условия.