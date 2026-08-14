Современный операционный стол получила Одинцовская областная больница

Плюс к этому, столы совместимы с различным хирургическим и диагностическим оборудованием.

«С начала года в больницы Подмосковья поступило 55 современных операционных столов почти на 160 миллионов рублей. До конца года медицинские организации региона получат еще 15 единиц такого оборудования», — рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Хирургическое оборудование поступило не только в Одинцовскую, но и в Красногорскую, Домодедовскую, Видновскую, Пушкинскую, Воскресенскую и другие больницы. Закупка медтехники осуществляется благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Напомним, что записаться на прием к специалистам Одинцовской областной больницы можно несколькими способами: через контакт-центр по номеру 122, на региональном портале «Здоровье», с помощью чат-бота «Денис» в МАХ или через специальный терминал в поликлинике.