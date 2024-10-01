Новый аппарат для МРТ установили в больнице в Пушкино

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил Центр лучевой диагностики. В больнице появилась система магнитно-резонансной томографии, какой еще никогда не было в арсенале местных врачей.

Оборудование поступило в центр в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Аппарат Magnetom Аltea от известной марки «Siemens» позволит дополнить уже существующую диагностику и расширить возможности медицинского учреждения.

«Разница компьютерной и магнитно-резонансной томографии в принципе диагностики. В первом случае аппарат воздействует рентгеновскими лучами, а во втором — с помощью постоянно пульсирующих магнитных полей. МРТ позволяет точнее установить аномальные изменения в мягких тканях», — объяснил главный врач Пушкинской клинической больницы Владимир Мануйлов.

В ближайших планах медицинского центра значится установка ангиографа в хирургическом корпусе, что позволит медикам выполнять более сложные операции.

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