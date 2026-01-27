Современный логистический комплекс построят в Химках к концу 2027 года

В Химках планируют реализовать новый инвестиционный проект. В Главгосстройнадзоре Подмосковья отметили, что в округе возведут современный складской комплекс площадью почти пяти тысяч квадратных метров.

Объект построят на участке, который предназначен для многопрофильного использования. Особенностью проекта станет обеспечение эффективной работы складов и развитие деловой активности Московской области.

На предприятии будут использовать местные материалы и продукцию компаний из Химок, что позволит значительно сократить время доставки деталей, увеличить ее надежность, а также поддержать строительную отрасль округа и региона.

Комплекс построят за внебюджетные средства. Реализовать проект планируют в конце декабря следующего года. Он позволит улучшить условия для бизнеса, укрепить экономику региона и создать новые рабочие места.