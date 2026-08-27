Современный КТ-аппарат помог спасти сотни жизней в больнице в Дубне за полгода

Более полугода Дубненская больница использует передовой компьютерный томограф, который уже позволил провести свыше 13 тысяч исследований и обнаружить сотни скрытых заболеваний. Для уточнения сложных диагнозов — от онкологии до сосудистых патологий и травм — в более чем трети случаев потребовалось применение контрастных веществ.

Оборудование значительно расширило диагностические возможности клиники благодаря ряду инженерных решений. Так, просторное кольцо диаметром 78 сантиметров исключает приступы паники у пациентов с клаустрофобией, усиленный стол принимает нагрузку до 210 килограммов, обеспечивая доступ к процедуре для людей с избыточным весом, а интерактивные алгоритмы реконструкции снижают дозу облучения без потери четкости снимков.

Технология подавления помех от металла (имплантов или эндопротезов) гарантирует точность диагноза там, где старое оборудование дает искажения, а высокая скорость сканирования за счет увеличенного числа детекторов позволяет мгновенно обследовать пациентов в критическом состоянии.

«Благодаря точной диагностике и полученным изображениям мы видим то, что раньше было скрыто. Недавно к нам поступила пациентка с неоднозначной картиной на первичном обследовании. Наш КТ позволил за секунды увидеть участок измененной легочной ткани. Чтобы исключить жизнеугрожающее состояние, мы немедленно провели исследование с контрастом. Диагноз — тромбоэмболия легочной артерии. Благодаря скорости аппарата и четкости снимков получили заключение мгновенно и начали терапию, что позволило спасти пациентке жизнь», — отметил врач-рентгенолог Дубненской больницы Кирилл Макаров.

Обследование доступно жителям бесплатно как в экстренном, так и в плановом порядке круглосуточно.