Современный кинотеатр и зал для танцев откроют в Зарайске

В центре досуга «Победа» в Зарайске идет ремонт. После его завершения у творческих коллективов появится свой класс для занятий хореографией, а жители будут смотреть новинки кино в современном зале.

Специалисты уже завершили демонтажные работы и приступили к строительству перегородок. Площадь нового хореографического класса составит 80 квадратных метров. Здесь будут заниматься два творческих коллектива, в составе которых — почти 80 участников.

«В зале будет профессиональное балетное покрытие для занятий хореографией, как народной, так и современной, то есть оно будет универсальным. Также установят современное оборудование — зеркала и станки», — рассказал исполняющий обязанности директора центра досуга Дмитрий Фетисов.

В соседнем зале разместится современный кинотеатр. Он станет настоящим подарком для жителей ко дню рождения города — Зарайску в этом году исполняется 880 лет. Зал рассчитан на 100 мест. До этого смотреть фильмы жителям приходилось в приспособленном помещении с устаревшим оборудованием.

Закончить все работы планируется к августу.