Современный фармацевтический комплекс построят в Химках

Новый фармацевтический комплекс появится на базе Центра высоких технологий «Химрар» в Химках. Проект запустят благодаря льготной программе «Земля за 1 рубль».

Современный комплекс значительно продвинет производство лекарств на замену импортным образцам. Также сотрудники предприятия будут проводить исследования и представлять разработки препаратов для лечения онкологии, гриппа, коронавируса, ВИЧ-инфекций и заболеваний центральной нервной системы.

«В рамках реализации инвестиционного проекта на муниципальном участке более гектара компания планирует построить производственное здание площадью около тысячи квадратных метров, которое станет частью биофармацевтического научно-производственного парка „Химрар“», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Новое предприятие не только позволит производить отечественные аналоги импортных лекарств, но и создаст новые рабочие места. Работу фармацевтический комплекс должен начать в конце 2026 года.

Напомним, что группа компаний «Химрар» более 30 лет проводит исследования и производит инновационные фармацевтические препараты. Также она сотрудничает с ведущими компаниями по всему миру.

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