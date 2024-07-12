Новый детский сад откроют в микрорайоне Ольгино в Балашихе осенью

В микрорайоне Ольгино в Балашихе продолжается строительство детского сада на 250 мест. Общая готовность объекта достигает 63%. Учреждение откроют к 1 сентября.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров побывал на стройплощадке объекта. Он провел выездное совещание с подрядчиками и представителями администрации муниципалитета.

Строители уже закончили кровельные работы и приступили к отделочным. Впереди монтаж инженерных сетей, обустройство серверной и охраны. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

«Следующим этапом у нас будет покраска, устройство потолков, освещения, установка дверей на первом этаже. Потом будем работать со вторым и третьим этажами. Скоро завезем оборудование для монтажа детских площадок», — отметил представитель застройщика Дмитрий Степанов.

Трехэтажный детский сад примет детей в возрасте от полутора до семи лет. В нем обустроят залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты логопеда и психолога, во дворе оборудуются игровые и спортивные площадки, дорожки с прорезиненным покрытием и теневые навесы.

Работы ведутся по региональной программе строительства объектов социальной инфраструктуры. Детский садик должен разгрузить дошкольные учреждения в микрорайоне Ольгино и жилом комплексе «Центр-2».

«Летом мы уделяем особое внимание строительству объектов образования, большая часть которых должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября. Этот детский сад — один из них. Ранее на этом участке располагался заброшенный госпиталь КГБ, который мы снесли и освободили место под новое строительство», — сообщил Сергей Юров.

Он добавил, что рядом с новым дошкольным учреждением также построена школа на 1,1 тысячи мест и котельная.

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