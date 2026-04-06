Современные жилые кварталы построят в Коломне
В городском округе Коломна развивают комплексную застройку с социальной инфраструктурой. Новые проекты позволят переселить жителей из аварийного жилья и сохранить их в привычных районах.
В Подмосковье меняется подход к жилищному строительству. Вместо точечной застройки формируются полноценные кварталы с продуманной инфраструктурой. Девелоперы обязаны одновременно с домами возводить школы, детские сады и поликлиники за свой счет.
Один из таких проектов реализован в Коломне. Жилой комплекс «Подлипки-город» стал примером формата «город в городе». В его состав вошли более 40 малоэтажных домов, детские и спортивные площадки, новые дороги и остановки общественного транспорта. На территории также работают современные магазины.
Важным элементом развития стала новая поликлиника. Ее открыли при поддержке региональных властей. Проект связан и с программой переселения из аварийного фонда, которая активно реализуется в Московской области. За последние пять лет новое жилье получили более 30 тысяч человек.
Генеральный директор Фонда КРТ Леонид Ладанов сообщил, что в округе запущены новые проекты строительства.
«В прошлом году мы начали первый проект с объемом 10 тысяч квадратных метров жилья. В начале ноября стартовал еще один проект на 20 тысяч квадратных метров. Это позволит расселить более 1500 квадратных метров аварийного фонда и перейти к волновой реновации», — отметил он.
По его словам, новый подход дает возможность переселять жителей без смены района. На освобожденных территориях будут строить современные дома, куда затем переедут жители соседних аварийных зданий.
В конце прошлого года более 20 семей в Коломне получили новые квартиры. Ключи вручали депутат Госдумы Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев.
«Важно, что у нас есть возможность помогать людям, чье жилье не соответствует современным стандартам», — подчеркнул Чаплин.
В 2025 году власти округа приобрели 30 квартир для 104 человек. Новое жилье получили жители пяти многоквартирных домов. До 2029 года планируется расселить еще 50 аварийных зданий.