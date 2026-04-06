Современные жилые кварталы построят в Коломне

В городском округе Коломна развивают комплексную застройку с социальной инфраструктурой. Новые проекты позволят переселить жителей из аварийного жилья и сохранить их в привычных районах.

В Подмосковье меняется подход к жилищному строительству. Вместо точечной застройки формируются полноценные кварталы с продуманной инфраструктурой. Девелоперы обязаны одновременно с домами возводить школы, детские сады и поликлиники за свой счет.

Один из таких проектов реализован в Коломне. Жилой комплекс «Подлипки-город» стал примером формата «город в городе». В его состав вошли более 40 малоэтажных домов, детские и спортивные площадки, новые дороги и остановки общественного транспорта. На территории также работают современные магазины.

Важным элементом развития стала новая поликлиника. Ее открыли при поддержке региональных властей. Проект связан и с программой переселения из аварийного фонда, которая активно реализуется в Московской области. За последние пять лет новое жилье получили более 30 тысяч человек.

Генеральный директор Фонда КРТ Леонид Ладанов сообщил, что в округе запущены новые проекты строительства.