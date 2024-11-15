Современные витрины для экспонатов появились в Музее Дубны

Специальные подиумы и витрины закупили в Музее Дубны. Теперь экспонаты будут отлично подсвечиваться и при этом на них не будет влиять ультрафиолет.

В учреждении закупили 10 витрин с защитным стеклом и бестеневым освещением. Экспонаты в них разместят в том числе на время двух ближайших выставок, которые пройдут в музее.

Одну из них посвятят развитию железной дороги в Дубне. Здесь можно будет увидеть отрезки рельсов, проездные билеты на электрички разного времени.

Подготовку к выставкам с руководством музея обсудил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Готовится и экспозиция, посвященная Новому году. Здесь посетителей ждет настоящая зимняя сказка. Можно будет окунуться в прошлое, вспомнить, как наряжали елку, какие открытки отправляли друг другу в советские годы», — сказал Максим Тихомиров.

Глава муниципалитета также поздравил коллектив учреждения с 30-летием музея.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».