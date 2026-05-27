Современные торговые точки установят на территории «Одинцовского подворья»

Масштабный проект по обновлению торговой инфраструктуры запустили в Одинцове. На смену старым объектам придут современные и эстетичные точки. Проект реализуют на территории «Одинцовского подворья».

Инициатива даст покупателям и предпринимателям более комфортную и удобную среду для торговли. По проекту все старые объекты заменят на новые, выполненные в единой архитектурном оформлении.

Администрация округа уже выдала заключение о соответствии киосков стандартам благоустройства.

«Проект в Одинцове демонстрирует системный подход: здесь сочетаются современные стандарты торговли, забота о комфорте жителей и гармоничное вписание новых объектов в городской ландшафт. Мы рассчитываем, что этот опыт станет примером для других муниципалитетов региона», — сказал глава Минсельхоза Подмосковья Виталий Мосин.

Проект реализуют в два этапа, чтобы не доставить неудобства покупателям. Полностью работы завершат в третьем квартале года.