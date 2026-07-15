Современные станции водоподготовки установили в 5 деревнях в Воскресенске

Новые станции появились на водозаборных узлах в деревнях Золотово, Леоново, Елкино, Губино и Знаменка. Это стало возможным благодаря масштабной государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Современные станции работают без использования электроэнергии и химических реагентов, только с применением кинетической энергии. Все это делает процесс безопасным и эффективным, но самое главное — результативным.

В целом более чистую и качественную воду получают около 3 тысяч жителей населенных пунктов городского округа.

Глава Воскресенска Алексей Малкин поблагодарил за поддержку и возможность участия в программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона во главе с Кириллом Григорьевым.

«Работа по улучшению водоснабжения на территории округа продолжается», — сказал руководитель муниципалитета.