Современные стандарты строительства обсудили в деловом центре «Новатор»

10 февраля в деловом центре «Новатор» прошла встреча, на которой рассматривались ключевые тенденции и стандарты в проектировании объектов строительства. Мероприятие собрало проектных инженеров, архитекторов, представителей профильных ведомств и подрядных организаций областного министерства строительного комплекса.

Основной темой обсуждения стал переход строительной отрасли на современные стандарты цифровизации и повышение качества проектной документации. Первый заместитель министра строительного комплекса Никита Никулин отметил, что сегодня качество работы проектной организации определяется способностью создавать полноценную BIM-модель и строгим соблюдением всех контрактных сроков.

В завершение встречи особое внимание уделили приоритетам Министерства строительного комплекса Московской области в реализации программ социального строительства и капитального ремонта.